Boston Properties Aktie

Boston Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907550 / ISIN: US1011211018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Boston Properties-Anlage? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 02.10.2025 wurden Boston Properties-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Boston Properties-Aktie bei 75,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 132,258 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Properties-Aktie auf 60,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 967,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,33 Prozent.

Boston Properties war somit zuletzt am Markt 9,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boston Properties Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boston Properties Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boston Properties Inc. 53,56 -0,26% Boston Properties Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:11 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:28 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
14:04 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen