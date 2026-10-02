S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Properties von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Boston Properties-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 02.10.2025 wurden Boston Properties-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Boston Properties-Aktie bei 75,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 132,258 Boston Properties-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Boston Properties-Aktie auf 60,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 967,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,33 Prozent.

Boston Properties war somit zuletzt am Markt 9,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at