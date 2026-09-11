S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boston Properties von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Boston Properties-Einstiegs gewesen.

Am 11.09.2023 wurde das Boston Properties-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,16 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boston Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 151,149 Boston Properties-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 63,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 631,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 3,69 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Boston Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 10,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at