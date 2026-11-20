Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Investment
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boston Properties von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Boston Properties-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Boston Properties-Anteile bei 121,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Boston Properties-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,825 Boston Properties-Aktien. Die gehaltenen Boston Properties-Anteile wären am 19.11.2026 51,39 USD wert, da der Schlussstand 62,27 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 51,39 USD entspricht einer negativen Performance von 48,61 Prozent.
Boston Properties wurde am Markt mit 10,19 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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