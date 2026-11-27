Boston Properties Aktie
WKN: 907550 / ISIN: US1011211018
|Boston Properties-Anlage unter der Lupe
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Boston Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Boston Properties von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Boston Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boston Properties-Aktie bei 72,71 USD. Bei einem Boston Properties-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,753 Boston Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 880,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 11,95 Prozent gleich.
Am Markt war Boston Properties jüngst 10,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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