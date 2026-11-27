So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Boston Properties-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Boston Properties-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Boston Properties-Aktie bei 72,71 USD. Bei einem Boston Properties-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,753 Boston Properties-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 880,48 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 11,95 Prozent gleich.

Am Markt war Boston Properties jüngst 10,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at