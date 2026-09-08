S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boston Scientific von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Boston Scientific-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Boston Scientific-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boston Scientific-Papier bei 108,14 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,247 Boston Scientific-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 442,02 USD, da sich der Wert eines Boston Scientific-Papiers am 04.09.2026 auf 47,80 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 442,02 USD, was einer negativen Performance von 55,80 Prozent entspricht.

Boston Scientific wurde am Markt mit 69,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at