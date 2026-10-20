Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|Frühe Anlage
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boston Scientific von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Boston Scientific-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Boston Scientific-Aktie bei 44,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Boston Scientific-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,487 Boston Scientific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 013,04 USD, da sich der Wert eines Boston Scientific-Anteils am 19.10.2026 auf 45,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,30 Prozent.
Boston Scientific wurde am Markt mit 64,36 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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