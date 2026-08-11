S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boston Scientific-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Boston Scientific-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 102,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Boston Scientific-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,973 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 49,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,46 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 49,11 USD entspricht einer negativen Performance von 50,89 Prozent.

Alle Boston Scientific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at