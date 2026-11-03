Boston Scientific Aktie
WKN: 884113 / ISIN: US1011371077
|Boston Scientific-Anlage unter der Lupe
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Boston Scientific-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 98,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,014 Boston Scientific-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 44,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,05 Prozent abgenommen.
Am Markt war Boston Scientific jüngst 60,81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boston Scientific Corp.
Analysen zu Boston Scientific Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boston Scientific Corp.
|40,72
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.