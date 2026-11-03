Boston Scientific Aktie

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WKN: 884113 / ISIN: US1011371077

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Boston Scientific-Anlage unter der Lupe 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Boston Scientific-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boston Scientific von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Boston Scientific gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Boston Scientific-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Boston Scientific-Aktie betrug an diesem Tag 98,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,014 Boston Scientific-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 44,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,05 Prozent abgenommen.

Am Markt war Boston Scientific jüngst 60,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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