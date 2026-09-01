Bristol-Myers Squibb Aktie

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WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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Rentabler Bristol-Myers Squibb-Einstieg? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bristol-Myers Squibb-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,612 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers auf 66,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,72 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 136,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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