Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Rentabler Bristol-Myers Squibb-Einstieg?
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bristol-Myers Squibb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bristol-Myers Squibb-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bristol-Myers Squibb-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,612 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers auf 66,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,72 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Bristol-Myers Squibb bezifferte sich zuletzt auf 136,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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