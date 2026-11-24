Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Frühe Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Bristol-Myers Squibb-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 49,76 USD. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,010 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,26 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Anteils am 23.11.2026 auf 59,84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,26 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Bristol-Myers Squibb eine Marktkapitalisierung von 120,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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