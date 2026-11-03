Bristol-Myers Squibb Aktie

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WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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Lohnende Bristol-Myers Squibb-Investition? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bristol-Myers Squibb-Investment verdienen können.

Am 03.11.2021 wurde das Bristol-Myers Squibb-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bristol-Myers Squibb-Papier bei 59,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bristol-Myers Squibb-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,685 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers auf 63,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,17 Prozent gesteigert.

Bristol-Myers Squibb markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 127,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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