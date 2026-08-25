Bristol-Myers Squibb Aktie

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WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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Hochrechnung 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bristol-Myers Squibb-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Bristol-Myers Squibb eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2025 wurde die Bristol-Myers Squibb-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers betrug an diesem Tag 47,14 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 212,134 Bristol-Myers Squibb-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 272,38 USD, da sich der Wert eines Bristol-Myers Squibb-Anteils am 24.08.2026 auf 67,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,72 Prozent angezogen.

Bristol-Myers Squibb wurde jüngst mit einem Börsenwert von 137,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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