Bristol-Myers Squibb Aktie
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083
|Rentables Bristol-Myers Squibb-Investment?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 58,04 USD. Bei einem Bristol-Myers Squibb-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,229 Bristol-Myers Squibb-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 1 100,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,06 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Bristol-Myers Squibb einen Börsenwert von 128,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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