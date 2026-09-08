Bristol-Myers Squibb Aktie

Bristol-Myers Squibb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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Profitabler Bristol-Myers Squibb-Einstieg? 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Bristol-Myers Squibb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bristol-Myers Squibb von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Bristol-Myers Squibb-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Bristol-Myers Squibb-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Bristol-Myers Squibb-Papiers betrug an diesem Tag 64,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,404 Bristol-Myers Squibb-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 1 029,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,93 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Bristol-Myers Squibb eine Börsenbewertung in Höhe von 136,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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