Investoren, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2021 wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Broadcom-Anteile betrug an diesem Tag 54,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,952 Broadcom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 300,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 043,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +450,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Broadcom eine Marktkapitalisierung von 1,44 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at