Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Lukrativer Broadcom-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2021 wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Broadcom-Anteile betrug an diesem Tag 54,66 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,952 Broadcom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 300,86 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 043,09 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +450,43 Prozent.
Jüngst verzeichnete Broadcom eine Marktkapitalisierung von 1,44 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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