Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Broadcom-Performance im Blick 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2016 wurden Broadcom-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Broadcom-Anteile letztlich bei 17,22 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Broadcom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 580,821 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Broadcom-Papiers auf 325,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189 045,71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 790,46 Prozent erhöht.

Der Broadcom-Wert an der Börse wurde auf 1,58 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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