Broadcom Aktie

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WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Performance unter der Lupe 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadcom-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 85,18 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,740 Broadcom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 355,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 174,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 317,45 Prozent erhöht.

Broadcom war somit zuletzt am Markt 1,70 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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