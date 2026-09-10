Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Performance unter der Lupe
|
10.09.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Broadcom-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Broadcom-Aktie investierten, hätten nun 6,220 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (364,38 USD), wäre die Investition nun 2 266,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 166,33 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,75 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Broadcom-Aktie taucht ab: Quartalszahlen des US-Chipkonzerns übertreffen Erwartungen - Ausblick belastet (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|310,45
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.