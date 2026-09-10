S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Broadcom-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Broadcom-Aktie investierten, hätten nun 6,220 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (364,38 USD), wäre die Investition nun 2 266,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2 166,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,75 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at