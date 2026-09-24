S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Broadcom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Broadcom-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 82,91 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Broadcom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,616 Broadcom-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 354,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 817,34 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 328,17 Prozent.

Broadcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,74 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at