Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Lohnende Broadcom-Investition?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Broadcom-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 82,91 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Broadcom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 120,616 Broadcom-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 354,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 817,34 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 328,17 Prozent.
Broadcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,74 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
|
18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Broadcom-Aktie taucht ab: Quartalszahlen des US-Chipkonzerns übertreffen Erwartungen - Ausblick belastet (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|311,45
|1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.