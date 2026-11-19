So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Broadcom-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Broadcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 97,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,228 Broadcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (354,05 USD), wäre die Investition nun 3 621,14 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 262,11 Prozent angezogen.

Broadcom wurde am Markt mit 1,63 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at