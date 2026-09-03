S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Broadcom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 49,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Broadcom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200,932 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 02.09.2026 73 790,39 USD wert, da der Schlussstand 367,24 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +637,90 Prozent.

Zuletzt verbuchte Broadcom einen Börsenwert von 1,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at