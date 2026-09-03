Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Frühe Anlage
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Broadcom-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 49,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Broadcom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 200,932 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 02.09.2026 73 790,39 USD wert, da der Schlussstand 367,24 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +637,90 Prozent.
Zuletzt verbuchte Broadcom einen Börsenwert von 1,76 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 540 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.09.26
|ROUNDUP: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (dpa-AFX)
|
02.09.26
|Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
02.09.26
|Vor der Broadcom-Bilanz: ARK Invest setzt auf KI-Aktien und trennt sich von AMD und CrowdStrike (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|306,75
|-3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.