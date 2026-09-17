Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Broadcom-Performance 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verloren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Broadcom-Anteile bei 346,17 USD. Bei einem Broadcom-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,889 Broadcom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Broadcom-Anteile wären am 16.09.2026 980,76 USD wert, da der Schlussstand 339,51 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 1,92 Prozent.

Broadcom wurde am Markt mit 1,62 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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