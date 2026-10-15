Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|Broadcom-Investition im Blick
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15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 351,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,463 Broadcom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 346,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 855,41 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 855,41 USD entspricht einer negativen Performance von 1,45 Prozent.
Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,71 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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