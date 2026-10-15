Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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Broadcom-Investition im Blick 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Broadcom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Broadcom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 351,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,463 Broadcom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 346,25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 855,41 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 855,41 USD entspricht einer negativen Performance von 1,45 Prozent.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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