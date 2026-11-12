S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Broadcom von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 355,22 USD. Bei einem Broadcom-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,282 Broadcom-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,18 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 11.11.2026 auf 345,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,82 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Broadcom eine Marktkapitalisierung von 1,58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at