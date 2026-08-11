Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Hochrechnung
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: Hätte sich eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren gerechnet?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Broadridge Financial Solutions-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 172,12 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,810 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (173,40 USD), wäre das Investment nun 1 007,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,74 Prozent gesteigert.
Der Broadridge Financial Solutions-Wert an der Börse wurde auf 18,99 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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