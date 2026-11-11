Broadridge Financial Solutions Aktie

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WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034

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Top-Dividende 11.11.2026 16:36:21

S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadridge Financial Solutions Aktionären eine Freude

S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Broadridge Financial Solutions Aktionären eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende schüttet Broadridge Financial Solutions aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions am 10.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 3,90 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 10,80 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 443,50 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde das Niveau der Broadridge Financial Solutions-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10,24 Prozent nach oben angepasst.

Broadridge Financial Solutions-Qualitätsdividendenrendite

Das Broadridge Financial Solutions-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 192,96 USD aus dem New York-Handel. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite des Broadridge Financial Solutions-Wertpapiers 2,85 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 1,45 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Broadridge Financial Solutions-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Broadridge Financial Solutions via New York 9,77 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 15,15 Prozent besser entwickelt als der Broadridge Financial Solutions-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Broadridge Financial Solutions

Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,25 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 2,20 Prozent bedeuten.

Basisinformationen der Broadridge Financial Solutions-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Broadridge Financial Solutions beträgt aktuell 21,646 Mrd. USD. Das KGV von Broadridge Financial Solutions beläuft sich aktuell auf 14,26. Der Umsatz von Broadridge Financial Solutions belief sich in 2026 auf 7,477 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 9,60 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

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