S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Broadridge Financial Solutions-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,71 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 164,718 Broadridge Financial Solutions-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 681,77 USD, da sich der Wert einer Broadridge Financial Solutions-Aktie am 09.11.2026 auf 192,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 216,82 Prozent angezogen.

Broadridge Financial Solutions wurde am Markt mit 21,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at