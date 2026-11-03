S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Broadridge Financial Solutions gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag bei 169,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,887 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 084,48 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 02.11.2026 auf 184,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,45 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Broadridge Financial Solutions belief sich zuletzt auf 20,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at