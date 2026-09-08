S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag 171,81 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 58,204 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 062,28 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 04.09.2026 auf 172,88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,62 Prozent.

Insgesamt war Broadridge Financial Solutions zuletzt 19,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at