Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Lukrativer Broadridge Financial Solutions-Einstieg?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Broadridge Financial Solutions von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Broadridge Financial Solutions-Papier an diesem Tag 171,81 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hat, hat nun 58,204 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 062,28 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 04.09.2026 auf 172,88 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +0,62 Prozent.
Insgesamt war Broadridge Financial Solutions zuletzt 19,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Broadridge Financial Solutions IncShs
|145,20
|-1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.