Wer vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das Broadridge Financial Solutions-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Broadridge Financial Solutions-Anteile an diesem Tag bei 186,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,359 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Aktie auf 181,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 974,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,56 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Broadridge Financial Solutions eine Börsenbewertung in Höhe von 20,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at