Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
|Broadridge Financial Solutions-Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Broadridge Financial Solutions-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 224,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,445 Broadridge Financial Solutions-Papiere. Die gehaltenen Broadridge Financial Solutions-Anteile wären am 16.11.2026 86,86 USD wert, da der Schlussstand 195,24 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 13,14 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Broadridge Financial Solutions eine Marktkapitalisierung von 21,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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