Broadridge Financial Solutions Aktie

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WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034

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Broadridge Financial Solutions-Investment 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Wert Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Broadridge Financial Solutions-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 187,74 USD. Bei einem Broadridge Financial Solutions-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,327 Broadridge Financial Solutions-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 182,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 971,45 USD wert. Das entspricht einem Minus von 2,86 Prozent.

Der Börsenwert von Broadridge Financial Solutions belief sich zuletzt auf 20,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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