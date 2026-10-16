S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor einem Jahr eingebracht

Brown-Forman B-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,28 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Brown-Forman B-Aktie investierten, hätten nun 3,536 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,06 USD, da sich der Wert eines Brown-Forman B-Papiers am 15.10.2026 auf 28,58 USD belief. Das entspricht einem Plus von 1,06 Prozent.

Der Marktwert von Brown-Forman B betrug jüngst 13,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at