Brown-Forman b Aktie

Brown-Forman b ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

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Profitables Brown-Forman B-Investment? 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Brown-Forman B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.11.2016 wurden Brown-Forman B-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Brown-Forman B-Aktie 36,82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,716 Brown-Forman B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,08 USD wert. Mit einer Performance von -15,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Brown-Forman B eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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