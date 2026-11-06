Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Profitables Brown-Forman B-Investment?
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brown-Forman B-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 06.11.2016 wurden Brown-Forman B-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Brown-Forman B-Aktie 36,82 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,716 Brown-Forman B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,08 USD wert. Mit einer Performance von -15,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Brown-Forman B eine Börsenbewertung in Höhe von 14,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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