S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Brown-Forman B-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Brown-Forman B-Anteile letztlich bei 36,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,424 Brown-Forman B-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 729,21 USD, da sich der Wert eines Brown-Forman B-Papiers am 10.09.2026 auf 26,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,08 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Brown-Forman B bezifferte sich zuletzt auf 12,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at