Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Performance im Blick
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Brown-Forman B-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37,10 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 269,513 Brown-Forman B-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 7 152,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,54 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 28,47 Prozent.
Brown-Forman B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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