S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brown-Forman B von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Brown-Forman B-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Brown-Forman B-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 363,901 Brown-Forman B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Brown-Forman B-Papiere wären am 17.09.2026 9 643,38 USD wert, da der Schlussstand 26,50 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 3,57 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Brown-Forman B eine Börsenbewertung in Höhe von 11,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at