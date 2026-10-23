Brown-Forman b Aktie
WKN: 856693 / ISIN: US1156372096
|Brown-Forman B-Performance im Blick
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Brown-Forman B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brown-Forman B von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Brown-Forman B-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 55,19 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Brown-Forman B-Aktie investierten, hätten nun 18,119 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 30,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 546,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,32 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Brown-Forman B eine Marktkapitalisierung von 12,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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