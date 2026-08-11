Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Lukrative Cadence Design Systems-Anlage? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cadence Design Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Cadence Design Systems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cadence Design Systems-Aktie an diesem Tag bei 24,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,032 Cadence Design Systems-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie auf 331,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 338,35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 238,35 Prozent.

Der Börsenwert von Cadence Design Systems belief sich jüngst auf 93,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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