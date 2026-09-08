Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Profitable Cadence Design Systems-Anlage?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cadence Design Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Cadence Design Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,71 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 38,895 Cadence Design Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 292,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 384,68 USD wert. Mit einer Performance von +1 038,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Cadence Design Systems-Wert an der Börse wurde auf 80,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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