Cadence Design Systems Aktie
WKN: 873567 / ISIN: US1273871087
|Profitables Cadence Design Systems-Investment?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cadence Design Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 165,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,569 Cadence Design Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cadence Design Systems-Papiers auf 322,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 513,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,14 Prozent angezogen.
Der Cadence Design Systems-Wert an der Börse wurde auf 88,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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