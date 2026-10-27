S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Cadence Design Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cadence Design Systems-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 165,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,569 Cadence Design Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cadence Design Systems-Papiers auf 322,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 513,63 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,14 Prozent angezogen.

Der Cadence Design Systems-Wert an der Börse wurde auf 88,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at