Cadence Design Systems Aktie

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WKN: 873567 / ISIN: US1273871087

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Cadence Design Systems-Investment im Blick 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Cadence Design Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cadence Design Systems von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Cadence Design Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Cadence Design Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cadence Design Systems-Aktie betrug an diesem Tag 356,25 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cadence Design Systems-Aktie investierten, hätten nun 2,807 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 323,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 907,99 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 907,99 USD entspricht einer negativen Performance von 9,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cadence Design Systems bezifferte sich zuletzt auf 89,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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