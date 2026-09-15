Capital One Financial Aktie

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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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Capital One Financial-Investment 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital One Financial-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104,46 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 95,730 Capital One Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital One Financial-Papiers auf 206,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 785,56 USD wert. Damit wäre die Investition 97,86 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Capital One Financial eine Marktkapitalisierung von 128,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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