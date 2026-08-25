Capital One Financial Aktie

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WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059

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Capital One Financial-Performance 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital One Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Capital One Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 173,93 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,494 Capital One Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 434,31 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Anteils am 24.08.2026 auf 216,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,34 Prozent erhöht.

Alle Capital One Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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