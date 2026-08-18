Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|Langfristige Performance
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital One Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Capital One Financial-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 105,04 USD. Bei einem Capital One Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,520 Capital One Financial-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 108,24 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Anteils am 17.08.2026 auf 221,45 USD belief. Damit wäre die Investition 110,82 Prozent mehr wert.
Am Markt war Capital One Financial jüngst 139,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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