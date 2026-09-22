S&P 500-Wert Capital One Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital One Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Capital One Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.09.2021 wurde das Capital One Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 159,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,626 Capital One Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,38 USD, da sich der Wert eines Capital One Financial-Anteils am 21.09.2026 auf 204,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,38 Prozent vermehrt.

Capital One Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 124,11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at