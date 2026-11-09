Cardinal Health Aktie

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WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

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Frühe Investition 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cardinal Health-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Cardinal Health-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Cardinal Health-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 69,25 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Cardinal Health-Aktie investierten, hätten nun 14,440 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cardinal Health-Papiers auf 271,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 923,75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 292,38 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Cardinal Health betrug jüngst 62,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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