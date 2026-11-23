Cardinal Health Aktie
WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082
|Profitables Cardinal Health-Investment?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor 3 Jahren eingefahren
Das Cardinal Health-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Cardinal Health-Aktie bei 105,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cardinal Health-Aktie investiert, befänden sich nun 0,944 Cardinal Health-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 257,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 272,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157,66 Prozent.
Insgesamt war Cardinal Health zuletzt 62,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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