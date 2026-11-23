Wer vor Jahren in Cardinal Health-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Cardinal Health-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Cardinal Health-Aktie bei 105,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cardinal Health-Aktie investiert, befänden sich nun 0,944 Cardinal Health-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 257,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 272,81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 157,66 Prozent.

Insgesamt war Cardinal Health zuletzt 62,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at