S&P 500-Wert Cardinal Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cardinal Health von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cardinal Health-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2025 wurde das Cardinal Health-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cardinal Health-Papier letztlich bei 149,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cardinal Health-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,668 Cardinal Health-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 225,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 150,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,66 Prozent zugenommen.

Cardinal Health war somit zuletzt am Markt 52,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at