S&P 500-Wert CarMax-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CarMax-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die CarMax-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren CarMax-Anteile an diesem Tag 45,60 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die CarMax-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,193 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CarMax-Aktie auf 56,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,60 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,60 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete CarMax eine Marktkapitalisierung von 8,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at